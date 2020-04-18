الرى تعلن الانتهاء من انارة المسرح المكشوف بالمركز الثقافى الأفريقى بأسوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الموارد المائية والرى الانتهاء من أعمال إنارة مختلف جوانب المسرح المكشوف كأحد مكونات المركز الثقافي الأفريقى بأسوان ليصبح إضافة حضارية وثقافية وفنيه لوزارة الموارد المائية والرى بصفة خاصة ولمصرنا العظيمة بصفة عامه وذلك بجهود أبنا وزارة الموارد المائية والرى من الاستشاريين والمهندسين والفنيين وأوضحت الوزارة أن هذا المسرح يتسع ل 2500 فرد ويطل على خزان أسوان للتمتع بالمظهر الجمالي للخزان ونهر النيل، الذي تم تجهيزه بأعمال إنارة ديكورية فنية تم تنفيذها علي أعلي معايير تصميمية تضيف لمسة جمالية لزوار المركز ومحافظة أسوان. وأشارت الوزارة إلى أنها قامت باستغلال المساحات المتاحة بالدور الأول لمتحف النيل بأسوان والتي تبلغ مساحته ما يزيد عن 800 متر مربع لإنشاء المركز الثقافي الإفريقي، وتم تنفيذ لوحات عرض لجميع الدول الإفريقية، ليكون المركز منارةً وشعاعاً ومزاراً عالمياً على أرض مصر يعبر عن ثقافات الدول الأفريقية، بالإضافة تدشين مكتبة ملحقة بالمركز تتضمن أهم الكتب عن الدول الإفريقية. Advertisements كما تم تطوير أساليب العرض التفاعلي للمركز الثقافي الإفريقي طبقاً لأحدث تكنولوجيات العرض، لتشمل على أساليب مختلفة للعرض المرئي، و تزويدها ببرامج تفاعلية لزيادة المعرفة والوعي عن ثقافات وعادات وتقاليد شعوب الدول الإفريقية. المكشوف وايضا أعمال الكهرباء والإنارة بمعاونة الدكتور أيمن السيد رئيس قطاع شئون الرصد والاتصالات والمعلومات والاملاك وتحت إشراف وتنفيذ المهندس حسين جلال رئيس الهيئة المصرية العامة للسد العالي وخزان أسوان والمهندس جمال صالح رئيس الادارة المركزية للتنفيذ والصيانة والمهندسة ايرين فايز مدير عام متحف النيل وفريق العمل من المهندسين والمقاولون والعمال المنفذين للمسرح وتم تطوير أساليب العرض التفاعلي للمركز الثقافي الإفريقي طبقاً لأحدث تكنولوجيات العرض، لتشمل على أساليب مختلفة للعرض المرئي، و تزويدها ببرامج تفاعلية لزيادة المعرفة والوعي عن ثقافات وعادات وتقاليد شعوب الدول الإفريقية.

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