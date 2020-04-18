شكرا لقرائتكم خبر عن يوم التراث العالمى.. العنانى يقدم جولة داخل مقبرة الكاهن المطهر "واحتي" بسقارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل وزارة السياحة والآثار هذا العام بيوم التراث العالمي بطريقة مختلفة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية والعالم للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث اختارت الوزارة منطقة آثار سقارة لتكون رمزا للاحتفال بيوم التراث العالمي هذا العام وبالتحديد مقبرة الكاهن المطهر "واحتي".

هذه المقبرة هي واحدة من أهم الاكتشافات التي قامت بها الوزارة في السنوات الأخيرة، ليس فقط لما تحمله من ألوان وكنوز، ولكن أيضا لكونها تذكرنا باهتمام المصري القديم بالوقاية من الأمراض واستخدام كل أدوات التطهير والتعقيم المتاحة، كالمياه والزيوت والعطور.

وفي ظل الاجراءات الاحترازية التي يتخذها العالم لمكافحة فيروس كورونا المستجد، نستغل احتفالية يوم التراث العالمي، كي نذكر أنفسنا أننا بحاجة إلى التعلم من أجدادنا فيما يتعلق بالوقاية والالتزام بالتطهير والنظافة الشخصية، إلى جانب اتباع تعليمات الحكومات والجهات الصحية، حتى نتمكن من التغلب على هذا الخطر.

ويصطحب الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار، المتابعين الي داخل مقبرة واح تي الرائعة في سقارة، والتى تم الكشف عنها في عام 2018 ، وتعتبر واحدة من أهم الاكتشافات في هذا العقد، لأن صاحب هذه المقبرة الكاهن الاعلي للتطهير من الأسرة الخامسة، مما يجعلها تذكيرا مناسبا وفي الوقت المناسب بأن تطهير وحماية ما نعتز به هو رغبة إنسانية فطرية تمتد عبر آلاف السنين. و ستقوم الوزارة بنشر عدد من الفيديوهات لمواقع أثرية، وجولة افتراضية لأحد المقابر، بالاضافة إلى الإعلان عن كشف أثري جديد؛ وذلك عبر صفحاتها الرسمية بشبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

يحتفل العالم في 18 أبريل من كل عام بيوم التراث العالمي، بهدف الدعوة لحماية التراث الإنساني والتعريف به وبجهود الجهات والمنظمات كافة ذات العلاقة، حيث جاء اقتراح المجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS) بتحديد يوم التراث العالمي بتاريخ 18 أبريل 1982، ووافقت عليه الجمعية العامة لليونسكو في عام 1983، وذلك بهدف تعزيز الوعي بأهمية التراث الثقافي للبشرية، ومضاعفة جهودها اللازمة لحماية التراث والمحافظة عليه.

وأطلقت اليوم وزارة السياحة والآثار مسابقة فنية لرسوم الأطفال احتفالا باليوم العالمي للتراث، الذى يتزامن مع 18 ابريل من كل عام.

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