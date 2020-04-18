شكرا لقرائتكم خبر عن نائب "التعليم": التقييم غير متقصر على التحصيل وتعداه لقياس مقومات شخصية الطالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن تقييم الطلاب" الصندوق الأسود للعملية التعليمية "، حيث يعد التقويم مدخلا لإصلاح التعليم وركن من أركان العملية التعليمية وجزءا أساسياً لا يتجزأ منها، فهو الوسيلة التي يمكن من خلالها معرفة مدى ما تم تحقيقه من أهداف، وحيث أن الطالب هو مركز المنظومة التعليمية فان معرفة مدى ما تحقق من نواتج التعلم لدى الطلاب سوف يكشف عن مستوي كفاءة وفاعلية المنظومة التعليمية.

وأضاف نائب الوزير : لذا يطلقون على عملية تقييم الطلاب الصندوق الأسود للعملية التعليمية لأنه يكشف كل أسرار العملية التعليمية وذلك إذا ما تم تنفيذه بشكل صحيح.

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وشدد حجازى: في العصر الحالي لم يعد التقويم مقصوراً على قياس التحصيل الدراسي للطالب في المواد الدراسية المختلفة بل تعداه لقياس مقومات شخصية الطالب بشتى جوانبها وبذلك اتسعت مجالاته وتنوعت طرائقه وأساليبه وبدا يظهر حديثا التقييم الأصيل أو الحقيقي Authentic Assessment ويطلق عليه التقييم الواقعي أو البديل Alternative Assessment ويعتمد التقييم البديل على أن تعلم الطالب وتقدمه الدراسي يمكن قياسه بواسطة أعمال ومهام تتطلب اندماج كبيرا من الطالب مثل البحث والتحري في المشكلات المعقدة والقيام بالتجارب الميدانية والأداء المرتفع وهذا يتفق مع المنظور الجديد للتعلم الإنساني والنظرية البنائية في التعليم والتعلم ، المفهوم الموسع للذكاء الإنساني، تغير مفهوم التحصيل،تطور تقنيات المعلومات.

وأوضح أنه يمكن تعريفه على انه تقويم واقعي لأداء الطالب بحيث يُظهر المستوى الحقيقي لما اكتسبه من معارف ومهارات من خلال رحلته التعليمية، أى التقييم القائم على الأداء، وله صور متعددة منها ملفات الأعمال (البورتفوليو) ، التقييم الذاتي، تقييم الأقران،تقييم الأداء القائم على الملاحظة،تقويم الأداء بالمقابلات، تقويم الأداء بالاختبارات الكتابية، تقويم الأداء بخرائط المفاهيم ومن خصائصه انه معياري المرجع والمستويCriterion Reference, Level Test.

وتابع: يقارن المتعلم بنفسه ومدى التقدم الذي طرا عليه في ضوء متوسط اقرأنه أي انه تقييم اديومترك Eudiometric ويهدف إلي إثراء نواحي القوة والضعف والبحث عن الايجابيات كما يركز علي العمليات العقلية العليا (التطبيق – التحليل – التركيب – التقويم ) كما يسمح بمحاولات عديدة للطالب ومدته طويلة نسبيا ويتمتع بشفافية تامة ويشترك فيه أطراف عديدة ذات الصلة كما يقيس نواتج تعلم متعددة وليس المعلومات فقط ، ويركز على قياس الأداء. Performance كما يتميز بانه يتماشي مع الموقف التعليم أي انه طبيعى اى يتم اثناء عمليتي التعليم والتعلم.