شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: إزالة ثانى الأبراج المخالفة على نهر النيل بمحافظة المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت أجهزة قطاع تطوير وحماية نهر النيل - لليوم الثانى على التوالى- والمتمثلة في الإدارة العامة لحماية نهر النيل بالمنيا بقيادة المهندس أيمن أنور المدير العام واشراف المهندس عمر درويش رئيس الادارة المركزية للري بالمنيا حملة ازالة لثانى أحد الأبراج المخالفة علي نهر النيل والمقام علي مساحة 200متر ومكون من سبعة طوابق من الخرسانة المسلحة بقرية سوادة مركز المنيا محافظة المنيا .

وقالت وزارة الرى إنه تم تنفيذ هذه الازالة حيث تعد ثاني رسالة خلال 48ساعة بأن الدولة بكافة أجهزتها ماضية بعزم لا يلين في وأد وإزالة اي تعديات والوقوف حيال كل من تسول له نفسه محاولة التعدي علي نهرنا العظيم وذلك من خلال التنسيق بين كافة أجهزة الدولة لإرساء قواعد القانون .

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وأهابت وزارة الموارد المائية والرى كافة المواطنين بعدم التعدى على المجارى المائية بأى شكل من الأشكال وأنه سيتم تطبيق القانون بحزم بحق من يتصور انه يمكنه إستغلال هذه الفتره التعدى على أصول الدوله وتؤكد أنها مستمرة في متابعتها وعملها الدؤوب للتصدي لكل أشكال التعدي بقوة وحزم ، و أن أي مخالفه وإن طال أمدها فهي مرصودة وسيتم العامل حيالها بالقانون .

يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.