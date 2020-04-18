شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية: قرارات السيسي تاريخية وحمت بلادنا من وباء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه القس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على قراراته التي وصفها بالتاريخية وغير المسبوقة، إزاءَ أزمةِ تفشِّي فيروس كورونا.

وقال رئيس الطائفة في كلمته باحتفال عيد القيامة المجيد -الذي تستضيفه كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية بلا جمهور- إن الدورَ الذي لعبَه الرئيس كانَ حاسمًا لتجنُّبِ الكثيرِ منَ المخاطرِ التي كانَ منَ الممكنِ أن تعصِفَ بالبلادِ، مثلمَا حدَثَ في العديدِ منْ بلادِ العالمْ.

واستكمل زكي: وأشكرُ أيضًا رئيسِ الوزراء الدكتور مُصطَفى مدبولي، والحكومةَ المصريةَ بكافَّةِ وزاراتِها، لما اتخذَتْه منْ إجراءاتٍ وقراراتٍ تعكسُ مدى الاهتمامِ بالمواطنِ المصريِّ، ووضعَ صحتِهِ وسلامتِهِ فوقَ كلِّ اعتبارْ.

كما أشكرُ أيضًا الوزراء والمحافظين والبرلمانيين، والسفراءَ، وكافةَ القياداتِ الدينيَّةِ الإسلاميَّةِ والمسيحيَّةِ، والمَسئولينَ الحكوميينَ، وقادةَ الفكرِ، الذين هنأونا بإرسال برقيات تهنئة أو الذين هنأونا هاتفيًّا.

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وعبر رئيس الإنجيلية عن خالصِ الامتنانِ لكلَّ العاملينَ في القطاعِ الطبِّي، الذين يمثِّلونَ بحقّ جيشَ مصرَ الأبيضْ، ويخاطرونَ بحياتِهم في سبيلِ سلامةِ وصحةِ المواطنينَ، إننا مدينونَ لكمْ بحياتِنا.

واستكمل زكي: أشكر أعضاءَ المجلسِ الإنجيليّ العامْ ورؤساءَ المذاهبِ، الذين يعملونَ بتلاحُمٍ من أجلِ حمايةِ الجميعِ، ونحنُ في تواصلٍ مستمرٍّ سويًّا من أجلِ متابعةِ الأزمةِ واتخاذِ ما يلزمُ من إجراءاتٍ. لقد خُضْنا معًا تحدياتٍ كبيرةً، وكانَ علينا اتخاذُ قراراتٍ صعبةٍ؛ فقرارُ تعليقِ العبادة لم يكنْ سهلًا على أيٍّ منا لكنَّه جاءَ من منطلقِ المسؤوليةِ الوطنيةِ والروحيةِ. ونحنُ في تواصلٍ مستمرٍّ لاتخاذِ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لحمايةِ حياةِ وصحةِ شعبِ كنيستِنَا.

وتابع: لقدْ أثبتتْ هذهِ الأزمةُ أنَّ لدينا وطنًا ننتمي إليهِ ونحبُّه ويهتمُّ هو بنا، وقيادةً وحكومةً استطاعتْ بقراراتٍ حكيمةٍ هادئةٍ وأداءٍ راقٍ أنْ تجنِّبَ مصرَنَا الحبيبةَ ويلاتٍ كثيرةً. إننا نشعرُ بالفخرِ والاعتزازِ تجاهَ القيادةِ في بلادِنا وتجاهَ الشعبِ الذي ننتمي إليهْ. ورغمَ أيِّ شيءٍ نثقُ أنَّ اللهَ سيعبُرُ بنا هذهِ الأزمةَ بقدرتِهِ العظيمةِ ورحمتِهِ الغامرةْ.