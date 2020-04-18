شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تنظم ندوات و حفلات فنية بالفيديو كونفرانس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت نقابة الصحفيين، أن اللجنة الثقافية بالنقابة أطلقت اليوم صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لتعويض توقف الأنشطة الثقافية والفنية بالنقابة بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كوفيد ١٩ "كورونا.

وأضافت النقابة في بيان لها، أن اللجنة تقوم من خلال الصفحة بتنظيم عدد من الفعاليات والندوات والحفلات الفنية عبر البث المباشر والفيديو كونفرانس، كما ستتيح اللجنة من خلال الصفحة لمتابعيها روابط للفعاليات الفنية والثقافية التي تبثها مؤسسات الدولة بالإضافة لعدد من الروابط الخدمية للصحفيين والمهتمين بالشأنين الثقافي والفني.

وكان مجلس نقابة الصحفيين قد أكد من قبل أنه اتخذ قرارا بالإجماع، عدا العضو هشام يونس، للمساهمة في جهود مواجهة الدولة والمجتمع لتداعيات أزمة فيروس كورونا، وبخاصة العمالة غير المنتظمة وفِي مقدمتها المرتبطة والمتصلة بصناعة الصحافة.

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وجاء نص القرار:"انطلاقًا من الدور المجتمعي للصحفيين ونقابتهم، ومساندة للجهود المتواصلة المبذولة من الدولة بكل مؤسساتها لمواجهة أزمة فيروس كورونا بتداعياتها المختلفة على الشعب المصري بمختلف فئاته وخصوصا الضعيفة منها، واستجابة لكثير من الطلبات التى وردت للنقيب وأعضاء المجلس من اعضاء بالجمعية العمومية، قرر مجلس النقابة الآتى ، فتح حساب بنكى للتبرع بالنقابة لمن يرغب من اعضائها ومن المنتمين لصناعة الصحافة وغيرهم، تحول حصيلته لصندوق تحيا مصر لدعم العمالة غير المنتظمة المضارة من أزمة كورونا، وبخاصة المرتبطة والمتصلة بصناعة الصحافة".

وأكد مجلس نقابة الصحفيين على افتتاح الحساب المشار إليه بمساهمة من النقابة بمبلغ 100 ألف جنيه، يخصم من دعم الأنشطة الوارد لميزانية النقابة، وكلف المجلس أمين الصندوق بمتابعة وتنفيذ إجراءات هذا القرار.

و أعلن نقيب الصحفيين ضياء رشوان مساهمته شخصيًا بمبلغ 5 آلاف جنيه في هذا الحساب، داعيا كل القادرين من المنتمين لصناعة الصحف وغيرهم للمساهمة في هذا الحساب، كما دعا النقابات المهنية الأخرى في مصر لطرح ما تراه من مبادرات لمواجهة مخاطر وتداعيات أزمة كورونا.