شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: الانتهاء من الأعمال المدنية لـ677 مزلقانا بالجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على هامش جولته التفقدية اليوم بمحافظتي السويس والإسماعيلية لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري فاجأ وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير العاملين بمحطة الجناين للسكك الحديدية على خط السويس والإسماعيلية، حيث اطلع الوزير على سير العمل بأعمال تطوير المزلقان ووجه بسرعة تطوير المحطة من حيث تطوير الأرصفة وتركيب مظلات بها خاصة مع قرب بداية فصل الصيف و المحافظة على مستوى نظافة متميز للمحطة والتعقيم المستمر للارصفة والمعدات المستخدمة وضرورة التزام كافة العاملين بارتداء الكمامات واستخدام الكحول بشكل مستمر لتطهير الأيدي.

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وطالب وزير النقل العاملين باليقظة التامة نظرا لحيوية وأهمية الأعمال التي يقومون بها في الحفاظ على أرواح المواطنين، مشيرا إلى أن هناك خطة طموحة يتم تنفيذها لتطوير المزلقانات في كافة أنحاء الجمهورية تنفيذها لزيادة معدلات السلامة والامان ورفع كفاءة التشغيل على الشبكة، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال المدنية لـ 677 مزلقان و أعمال التحكم لـ 438 مزلقان.