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شكرا لقرائتكم خبر عن بيان لنقابة الأطباء يخاطب رئيسى الوزراء والنواب لحل أزمة دفعة تكليف 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت نقابة الأطباء، خطاب لكل من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، للمطالبة بحل أزمة شباب الأطباء دفعة تكليف مارس 2020، والذين يتضررون من قيام مسئولى إدارة التكليف بوزارة الصحة بالإعلان عن حركة التكليف الجديدة متضمنة العديد من السلبيات التى تضر بهم ولا تساهم فى تحسين المنظومة الصحية.
وقالت النقابة، فى خطابها: تتمنى نقابة الأطباء التوفيق للحكومة فى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتغلب على التحديات الصحية التي تواجه الوطن في مكافحة انتشار فيروس كورونا، إلا أنه في الظروف الحالية التي يواجه فيها الأطباء بجدية تفشى فيروس کورونا دفاعا عن الوطن، فإنه من المهم التأكيد على مختلف الجهات صانعة القرار بضرورة التكاتف والتعاون ونبذ أي أسباب تؤدي للتوتر بين صفوف شباب الأطباء الذين يحتاجهم الوطن بشدة في معركته لمكافحة الأمراض وعلى رأسها فيروس كورونا.
وأضافت: نحيطكم علما بوجود شكوى من شباب الأطباء دفعة تكليف مارس 2020، يتضررون فيها من قيام مسئولى إدارة التكليف بوزارة الصحة بالإعلان عن حركة التكليف الجديدة متضمنة العديد من السلبيات التي تضر بالأطباء الجدد ولا تساهم في تحسين المنظومة الصحية، وقد قام ممثلوا هؤلاء الأطباء بشرح تفاصيل الأمر لمسئولى إدارة التكليف بالوزارة إلا أنه لم يتم الإستجابة لهم، مما اضطر معه معظم الأطباء لعدم التسجيل بحركة التكليف الجديدة، وهذا الأمر إن استمر فسوف يفقدنا قوة ضاربة هامة حيث أن مواجهة الجائحة الحالية تتطلب ضم أعدادا إضافية من شباب الأطباء المتحمسين للمشاركة في جهود مكافحة الوباء.
وطالبت من رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، بحث الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للنظر بعين الاعتبار لشكاوى الأطباء، وعقد لقاء عاجل بين مسئولي الوزارة وممثلى أطباء التكليف مع ممثلين للنقابة، وذلك للتوافق على حلول عاجلة تضمن التوفيق بين حاجات العمل ومتطلبات التدريب وبين حقوق الأطباء.
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