الجريدة الرسمية تنشر قرار "جنايات القاهرة" بإدراج 13 شخصاً على قائمة الإرهابيين

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية اليوم السبت قرار محكمة جنايات القاهرة إدراج 13 شخصاً، بينهم فلسطيني، على قائمة الإرهابيين.

وجاء في القرار إدراج كلٍ من محمود محمد فتحي بدر، وأحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي، وعلي السيد أحمد محمد بطيخ، ومحمد عبد الرحمن مرسي رمضان، ورامي نبيل علي شعث -فلسطيني الجنسية، ومحمد أبو هريرة محمد عبد الرحمن، وخالد أحمد أحمد أبو شادي، وزياد عبد الحميد ذكي العليمي، وأحمد سمير محمود أحمد عمار، وأحمد ذكي محمد علي السيد الجمال، وسامح مدبولي عبد الرحمن علي واسمه الحرمي حمزة، وأيمن كامل حسان متولي وشهرته أيمن الخياط واسمه الحركي عزت، وعبد الرحمن قرني معوض سيد مليجي واسمه الحركي محروس، على قائمة الإرهابيين.



ونص القرار على أن يكون الإدراج بقائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار في 16 أبريل 2020، كما أمرت المحكمة بنشر القرار في الجريدة الرسمية مع ما يترتب على النشر وطوال مدته من آثار.