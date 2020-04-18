شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تتابع أول أيام صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي سير عملية صرف المساعدات الخاصة ببرنامج تكاقل وكرامة والتي بدأ صرفها اليوم ويستمر الصرف غدا، لأكثر من مليون مستفيد من كبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة بقيمة إجمالية حوالي 482 مليون جنيه على ان يبدا صرف مساعدات برنامج تكافل مع اول يوم عمل بالبريد بعد يوم ١٩ ابريل ويبلغ عددهم حوالي ٢مليون اسرة بإجمالي قيمة حوالي 903 مليون جنيه من خلال 4000 مكتب للبريد علي مستوى محافظات الجمهورية

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد شكلت غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة عملية الصرف علي مستوى المحافظات بالتنسيق معرمديري مديريات التضامن الاجتماعي ومسؤلي هيئة البريد المصرى.

وافادت غرفة العمليات انه حتي الساعه الثانيه ظهرا لم تشهد عملية الصرف اي تكدسات او تزاحم وانه تم انفيذ الخطة المعدة سلفا مع اخذ كافة الاحتياطات واتباع الاجراءات الاحترازيه المنصوص عليها لمكافحة فيروس كورونا.

Advertisements

يشار إلى أن عدد الاسر المستفيدة من تكافل وكرامه حوالي 3 مليون اسرة بما يشمل حوالى 12مليون فرد ويبلغ اجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار و385 مليون جنيه

وجدير بالذكر ان الوزارة كانت قد اطلقت مؤخراً البوابة الالكترونية للاستعلامات والشكاوي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة الكترونياً https://tk.moss.gov.eg

وتأتي هذه الخدمة في اطار تنفيذ الوزارة لحزمة من الخدمات للعديد من فئات المجتمع المستفيدة من مختلف برامج الدعم التي تقدمها الوزارة للمجتمع المصري اتساقاً مع توجهات الحكومة للتحول الرقمي والانتقال بمستوى تقديم الخدمات الى مستويات يتم فيها التعامل مع الجمهور بشكل مباشر وشخصي مع الخدمات المطلوبة بدون أي تدخل لعناصر بشرية ولا سيما في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد بأزمة فيروس كورونا المستجد الذي يقتضي التباعد المكاني بين المواطنين كإجراء وقائي .