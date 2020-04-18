الوزراء: تقنين أوضاع 1568 كنيسة ومبنى منذ مايو 2018 (إنفوجراف)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

تزامنًا مع الاحتفال بعيد القيامة المجيد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجراف سلّط من خلاله الضوء على المحصلة الأحدث لأعداد الكنائس والمباني التي تم تقنين وتوفيق أوضاعها، بواسطة اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، التي تم تشكيلها في يناير 2017 تطبيقًا للقانون رقم 80 لسنة 2016، بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس.

وبحسب الإنفوجراف، فأن نتائج أعمال اللجنة أسفرت حتى أبريل 2020 عن توفيق أوضاع 1568 كنيسة ومبنى على مستوى الجمهورية، مقسمة ما بين 937 كنيسة، و631 مبنى.

واحتلت محافظة المنيا المركز الأول في ‏التوزيع الجغرافي للكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها بـ 286 كنيسة ومبنى، تلتها محافظة الجيزة بـ144 كنيسة ومبنى، والقليوبية بـ 138 كنيسة ومبنى وسوهاج بـ131 كنيسة ومبنى، والإسكندرية بـ123 كنيسة ومبنى، والشرقية بـ98 كنيسة ومبنى.

كما تم تقنين أوضاع 94 كنيسة ومبنى في البحيرة و92 كنيسة ومبنى في أسيوط، و87 كنيسة ومبنى في بني سويف، بالإضافة إلى 83 كنيسة ومبنى في القاهرة، و47 في أسوان، و43 في الغربية، و33 في محافظة المنوفية، و32 في الدقهلية، و25 في الأقصر، و19 في البحر الأحمر، و19 في قنا، و17 في السويس، و16 في الإسماعيلية، و13 في مطروح، و10 في بورسعيد، و8 في كفرالشيخ، و7 في الفيوم، والوادي الجديد 2 كنيسة ومبنى، وأخيرًا محافظة جنوب سيناء بعدد (1) كنيسة.

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ورصد الإنفوجراف، صدور 15 قرارًا للجنة بشأن توفيق أوضاع الكنائس والمباني التابعة حتى أبريل 2020، كان أولها في مايو 2018، بعد انتهاء مدة تلقي الطلبات في سبتمبر 2017، على النحو التالي: في مايو 2018 صدر قراران الأول بتقنين أوضاع 53 كنيسة ومبنى، والثاني بتقنين أوضاع 167 كنيسة ومبنى، وفي أكتوبر 2018 صدر قرار بتقنين أوضاع 120 كنيسة ومبنى، كما أن هناك 168 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها في ديسمبر 2018، و119 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها في يناير 2019، و156 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها في مارس 2019، و111 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها في أبريل 2019، و127 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها في يوليو 2019، و88 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها في سبتمبر 2019، و62 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها في أكتوبر 2019، و64 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها في نوفمبر 2019، و87 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها في ديسمبر 2019، و90 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها في يناير 2020، و82 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها في فبراير 2020، وفي أبريل 2020 تم تقنين أوضاع 74 كنيسة ومبنى.

وجاء في الإنفوجراف، أن الطوائف تتولى استخراج التراخيص اللازمة للهدم وإعادة البناء أو الترميم وتقديم ما يتعلق بالسلامة الإنشائية، على أن تتولى اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، دراسة الطلبات والتثبت من توافر مجموعة من الشروط التي تتمثل في أن يكون الطلب مقدمًا من الممثل القانوني للطائفة الدينية المالكة للكنيسة أو المبنى، وأن يكون المبنى قائمًا في تاريخ العمل بالقانون رقم 80 لسنة 2016، وسليم من الناحية الإنشائية وفق تقرير من مهندس معتمد بنقابة المهندسين، وأن يكون المبنى ملتزمًا بضوابط وقواعد الحماية المدنية والقوانين المنظمة لأملاك الدولة.