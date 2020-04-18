محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ميرا إبراهيم : أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب منشورا داخليا أعلنت خلاله أن غدا الأحد إجازة مدفوعة الأجر لجميع العاملين، وذلك بمناسبة حلول الأعياد المجيدة لأقباط مصر.

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كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان: غدا أجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالمجلس بمناسبة أعياد الأقباط (منشور داخلي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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