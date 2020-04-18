"قلب البيت قهوة".. مأمورية تُنهي حلم صاحب منزل تحدى الحظر في إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهمت مأمورية من شرطة المرافق وحي شمال الجيزة، السبت، منزلا بمنطقة إمبابة اتخذه مالكه مقهى بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بغلق الكافيهات والمقاهي في إطار خطة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

البداية تعود إلى رصد الأجهزة المعنية شكوى أحد المواطنين بتحويل أحد الأشخاص منزله إلى مقهى بعيدا عن الأجهزة الأمنية والرقابية.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية من ضبط المشكو في حقه، والتحفظ على المضبوطات بمخزن الحي، وغلق وتشميع المنزل.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.