التحقيقات في قتل "سائق إمبابة": أصدقاؤه هشموا رأسه أمام والدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أمر المستشار هشام رفعت الشريف رئيس نيابة إمبابة، اليوم السبت، بحبس 3 أشخاص من عائلة واحدة، شقيقين ونجل عمهما، ٤ أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل سائق توك توك؛ لاعتقادهم بأنه أبلغ عنهم الشرطة لاتجارهم بالمواد المخدرة في إمبابة.

كان قسم شرطة إمبابة تلقى بلاغا من مستشفي بوفاة سائق توك توك بعد حضوره بيومين متأثرًا بإصابته بجروح بالرأس.

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كشفت تحقيقات النيابة أن إصابة المجني عليه حدثت جراء تعدي أصدقائه عليه بالضرب، وتبين أن شقيقين ونجل عمهما أصدقاء المجني عليه توجهوا له وتوقفوا أمام منزله وطالبوه بالنزول لهم للتحدث في أمر يخصهم.

وأضافت التحقيقات أنه عقب نزول المجني عليه "ح٠ت"، وقعت مشادة كلامية بينهم حيث اتهمه أصدقائه أنه قام بإرشاد الشرطة عنهم لاتجارهم بالمخدرات واحتد الامر بينهم وتعدوا عليه بالضرب وسط الشارع أمام والدته وزوجته وبعض الجيران ثم ضربه أحدهم على رأسه وفروا هاربين تم نقله إل المستشفي وفارق الحياة متاثرا باصابته.

كانت ألقت مباحث إمبابة القبض على المتهمين ووجهت لهم النيابة تهمة القتل العمد بعدما استمعت لاقوال شهود العيان الذين أكدوا جميعا ما ورد بالتحريات والتحقيقات وقررت النيابة حبسهم على ذمة التحقيقات وندب الطب الشرعي لتشريح جثة القتيل لتحديد أسباب الوفاة.