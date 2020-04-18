القبض على 33 شخصا خرقوا حظر التجوال في الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
واصل ضباط مباحث قسم شرطة الوراق حملاتهم التفتيشية؛ لفرض السيطرة الأمنية والتصدي لحائزي السلاح ومروجي المواد المخدرة، والتأكد من التزام أصحاب المحلات بقرار الغلق، والمواطنين بحظر التجوال من الثامنة مساء.
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أسفرت الجهود عن ضبط 20 قضية مخدرات (13 اتجارا - 7 تعاطي) و8 قضايا سلاح بدون ترخيص، وحجز 11 دراجة نارية مخالفة، والقبض على 12 عنصرا إجراميا شديد الخطورة وتنفيذ 6 أحكام جنائية.
وشملت الجهود ضبط 33 شخصا خرقوا قرار حظر التجوال الصادر من مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وضبط 5 مخالفات في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وحجز 11 "توك توك" مخالفة لقار الحظر.
وتنسيقا مع الأجهزة المختصة، أمكن ضبط 16 قضية تموينية بينها ضبط 7 قضايا في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.
تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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