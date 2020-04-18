مباحث حدائق القبة تحبط وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي: ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية بقصد التشاجر بدائرة قسم شرطة حدائق القبة. أكدت معلومات وتحريات المقدم خالد سيف، رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، قيام 3 أشخاص بإعداد أسلحة نارية، وذخائر بقصد التشاجر لخلافات حول الجيرة مع آخرين بمحل سكنهم بدائرة القسم.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف العميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، للقبض على المتهم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد أحمد شاكر، معاون المباحث، من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية وسيدة وبحوزتهم 2 فرد خرطوش، 25 طلقة من ذات العيار رادع شخصى، وبمواجهتهم أمام العميد محمد سمير، مأمور قسم حدائق القبة،اعترفوا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بحوزتهم بقصد الإعداد للتشاجر على إثر خلافات سابقة حول الجيرة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله النقيب حسام فؤاد، رئيس العمليات، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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