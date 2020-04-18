شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 أطباء بمستشفى بنها الجامعي بفيروس «كورونا» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق عيسوي، مدير عام مستشفى بنها الجامعي، السبت، تسجيل 3 حالات إيجابية بفيروس «كورونا» المستجد، بين الأطباء بأحد الأقسام العلاجية بالمستشفى.

وقال عيسوي، في تصريحات صحفية السبت، إن الأطباء شعروا بتعب وضيق في التنفس وارتفاع في درجة الحرارة وبعد عمل التحاليل اللازمة تبين إصابتهم بفيروس «كورونا».

وأشار إلى أنه تم على الفور حصر جميع المخالطين للحالات داخل المستشفى من تمريض وعمال وموظفين وكذلك الأطباء على مستوى الأقسام لإجراء تحاليل واشعة مقطعية لهم للاطمئنان عليهم، مضيفًا أنه تم الاتصال بجميع المخالطين للأطباء المصابين للاطمئنان عليهم، وحتى الآن لم تظهر أي أعراض على أحد منهم.

وأكد عيسوي أن الجامعة قامت بتعقيم وتطهير كامل للأقسام العلاجية وأماكن الأطباء، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على العاملين والمترددين على المستشفى الجامعي.