شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توقعات «الأرصاد» لطقس الـ 72 ساعة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال دكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك استقرارا في الأحوال الجوية خلال الـ72 ساعة المقبلة، وخلال هذه الأيام «الطقس شبه بعضه».

وأضاف «شاهين»، في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»: «هناك درجات حرارة أعلى من المعدلات بقيم تتراوح من 2 – 3 درجات، والطقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل الحرارة على القاهرة ومحافظات الوجه البحرى وشمال الصعيد، ويميل للحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ويكون من بارد لشديد البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة والساعات الأولى من الصباح».

وأشار إلى أن الشبورة المائية هي الظاهرة الأكثر تأثيرا خلال هذه الفترة، وتتكون على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية ومداخل ومخارج القاهرة ومحافظات الوجه البحرى ومدن القناة، في الفترة بعد الفجر وتستمر حتى الساعة 9 أو 10 صباحا ويقل معها الرؤية الأفقية على الطرق، ولذلك يُنصح بالقيادة بهدوء أثناء تلك الفترة.

وأوضح مدير مركز التنبؤات والتحاليل أن الرياح معتدلة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، تنشط أحياناً على مناطق من القاهرة ولكنه نشاط غير مؤثر على كافة الأنشطة والرؤية، كما أن الملاحة البحرية معتدلة على البحرين المتوسط والأحمر ومهيئين لعمليات الصيد والملاحة.

وتابع: «من المتوقع ارتفاع آخر في درجات الحرارة بعد يوم الاثنين، ولكن لن نتحدث بشأنه الآن».

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