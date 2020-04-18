شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: غلق جزئي لشارع الدكتور علي لطفي بالشيخ زايد لمدة 10 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة للمرور، بغلق شارع الدكتور علي لطفي بشكل جزئي بالاتجاهين، وذلك لمدة 10 ساعات بدءًا من السبت الساعة الثامنة مساءً وتنتهي في الساعة السادسة صباح اليوم التالي الأحد 19 أبريل، دون توقف لحركة المرور، حيث سيتم ترك حارة مرورية لسير السيارات. وأوضحت محافظة الجيزة بأن الغلق يأتي لتنفيذ أعمال حفر كهرباء بشارع الدكتور على لطفي أمام مشروع دار مصر بمدينة الشيخ زايد، والتي تستلزم قطع عرضي لشارع الدكتور علي لطفي بالاتجاهين. وتقوم الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان آمن وسلامة المواطنين إلى جانب قيامها بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية. ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة وسرعة نهو الأعمال. وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين من المارة وقائدي المركبات الإلتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لضمان السيولة المرورية. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 2,844

تعافي 646

وفيات 205

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