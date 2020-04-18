شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهاء الحجر الصحي.. 323 مواطنًا يغادرون مرسى علم إلى القاهرة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، عن مغادرة 323 مواطناً الحجر الصحي بمرسى علم للقاهرة، غداً الأحد، بعد انتهاء الحجر الصحي لهم، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتقديم كافة التسهيلات للمصريين العائدين من الخارج.

وقال «حنفى» إنه تابع بنفسه على مدار الساعة خطة استقبال المصريين العائدين من كندا، ووجه بتسهيل وسرعة إنهاء إجراءات الوصول داخل المطار، مع نقلهم مباشرة إلى أحد فنادق مدينة مرسى علم لقضاء 14 يوماً في الحجر الصحي، كإجراء وقائي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، موجهاً بتوفير كافة المواد الغذائية لهم، وتعقيم وتطهير الفنادق بشكل مستمر.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن جميع العائدين خضعوا للكشف الطبي من قبل مجموعات من أطباء الحجر الصحي بالمحافظة، موجهاً الشكر لكل الأطقم الطبية على جهودها المستمرة.

يذكر أن هذه الطائرة تعد الثالثة التي يستقبلها مطار مرسى علم الدولي، حيث كان على متن الطائرة الأولى 275 مصرياً عائدين من واشنطن، وأنهوا مدة الحجر الصحي وعادوا إلى منازلهم صباح أمس، ووصل على متن الطائرة الثانية 323 مصرياً من واشنطن أيضاً ومن المقرر مغادرتهم صباح غداً الأحد إلى القاهرة، بعدما قضوا فترة الحجر الصحي بأحد فنادق مدينة مرسى علم.