شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء» تدعم مرسى علم وبرنيس بـ3 محطات محولات متنقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المهندس محمد السيد، رئيس شركة كهرباء القناة، أن وزارة الكهرباء دعمت منطقتي مرسى علم وبرنيس جنوب البحر الأحمر بـ3 محطات متنقلة جهد 220 ك.ف.، بهدف تأمين التغذية الكهربائية تمهيدًا لربط المحطات الأربع على الشبكة القومية للكهرباء خلال أيام، وأن المحطات الثلاث المتنقلة سيتم الاستعانة بـ2 منهم بمنطقة برنيس الاستراتيجية ومحطة أخرى بمنطقة مرسى علم، بهدف وتأمين التغذية الكهربائية لمنطقتي برنيس ومرسى علم، وأنه من المقرر تشغيل المحطات الثلاث وربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال أيام قليلة مقبلة، وبلغت القيمة الاستثمارية المحطات المتنقلة 221 مليون جنيه.

وأضاف رئيس شركة كهرباء القناة أنه تم الانتهاء من تنفيذ الخط الكهربائي لربط مدينة مرسى علم بالشبكة الكهربائية الموحدة، حيث من المقرر توصيل التيار الكهربائي للعشرات من القرى السياحية الواقعة بين مدينتي القصير ومرسى علم حتى برنيس من الشبكة الموحدة للكهرباء.

وأوضح السيد، أن الوزارة انتهت من تنفيذ الأعمال الإنشائية في تنفيذ خط كهرباء الضغط العالي بطول الساحل الجنوبي الشرقي للبحر الأحمر لربط مدينة مرسى علم ومنطقة برنيس بالشبكة الكهربائية الموحدة على مستوى الجمهورية، مما يساهم بشكل كبير في تنمية هذه المناطق ووضعها على الخريطة السياحية لمصر وتوفير التيار الكهربائي للعشرات من الفنادق والقرى السياحية.

وأوضح رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء أن الخط الجديد بطول 300 كم بداية من مدينة القصير لمرسى علم ومنها إلى برنيس لتمتد الشبكة الكهربية جهد 220 كَ. ف وبتكلفة تصل إلى مليار جنيه لتصبح مدن رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم مربوطة بالشبكة الموحدة .