شكرا لقرائتكم خبر عن خلال تفقده صوامع شبين الكوم.. محافظ المنوفية: توريد 746 طن قمح حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، عن توريد 746،282 طن قمح منذ بداية موسم الحصاد لعام 2020، حيث بلغ ما تم توريده، اليوم، 374،834 طن قمح، مشيراً إلى أن عملية التوريد مستمرة يومياً حتى الانتهاء من موسم الحصاد.

جاء ذلك خلال تفقده صوامع توريد القمح بشبين الكوم بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ، ووكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية، للوقوف على مدى انتظام عملية استقبال الأقماح الجديدة والتأكد من مطابقتها لكافة الاشتراطات والضوابط اللازمة لعملية التخزين.

وتفقد «أبوليمون» غرفة التحكم ومواقع التخزين، واستمع إلى شرح عن السعة التخزينية للمحافظة والتي بلغت 216 ألف طن ومن المتوقع توريد مليون و200 ألف أردب هذا العام، كما يوجد 6 صوامع 4 قطاع عام و2 قطاع خاص و7 هناجر معدنية وكذا 2 شونة أسمنتية بشبين الكوم وبركة السبع، فضلاً عن استبعاد الشون الترابية حفاظاً على المحصول من العوامل الجوية.

كما وجه المحافظ، اللجان المختصة بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين وتذليل العقبات التي تعوق عمليات التوريد حفاظاً على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، مشدداً على المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة.

وناشد محافظ المنوفية المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم.

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محافـظ المنوفية يتفقد صوامع شبين الكوم

محافـظ المنوفية يتفقد صوامع شبين الكوم