شكرا لقرائتكم خبر عن «إسكان النواب» تنهي زيارتها لـ«العلمين الجديدة» وتُشيد بالإجراءات الإحترازية ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت لجنة الإسكان بمجلس النواب زيارتها لمدينة العلمين الجديدة، السبت، والتي جاءت لتفقد سير الأعمال بالمشروعات القومية والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وحماية العمال من الإصابة.

وأعلن النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة والذي ترأس الوفد، تحقيق أكثر من 80% من نسبة العمل بهذه المشروعات، مشيرًا إلى أن العمالة عادت لمواقع العمل بنسبة كبيرة وسط إجراءات صحية مشددة «ولا يسمح لعامل بالتواجد في الموقع بدون ارتداء الكمامة وكشف الحرارة والدخول عبر ممرات التعقيم».

ولفت «حمودة» إلى أن أكثر موقف استوقف وفد لجنة الإسكان، منها، عبارة قالها أحد العاملين بموقع أبراج العالمين، «بص يافندم احنا كنا خايفين من كورونا، بس مع الإجراءات المعمولة في المواقع اطمنا، والأهم من كدة أننا هنشتغل علشان منخذلش الرئيس السيسي، اللي واقف في ضهرنا، والمشروعات هتتسلم في مواعيدها».

وتفقدت لجنة الإسكان مشروع العلمين الجديدة، بعد أيام من تفقد المشروعات القومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تمهيدًا لإعداد تقرير مفصل عن نتائج الزيارتين وعرضه على الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب.

وقال رئيس لجنة الإسكان إن الجميع يسعى لاستمرار العمل، لأن توقف العمل يضر بالاقتصاد، متوجهًا بالشكر لكافة جهات الدولة على تعاونها الدائم مع المسؤولين في المشروعات القومية والحرص على استمرار العمل.

فيما اعتبر المهندس أسامة عبدالغني، رئيس مدينة العلمين الجديدة، زيارة الوفد البرلماني استكمالا لدعم المسؤولين في مؤسسات الدولة تجاه العاملين في المشروعات القومية، لافتًا لزيارة وزراء الإسكان والقوى العاملة والهجرة والمصريين في الخارج لمواقع العمل والاستماع للعمال والاطمئنان على سير العمل.

فيما قال النائب يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ما شاهدته اللجنة بمدينة العلمين الجديدة صورة مشرقة لكل مصر، خاصة مع الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية.

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وقال المغازي، إن جهاز مدينة العلمين الجديدة كان سباقًا في إجراءات الوقاية قبل أزمة فيروس كورونا، مستشهدًا بالاستعانة بشركة متخصصة في مجال حماية البيئة.

وأهدت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، عمال مدينة العلمين الجديدة عدد 5 كرتونة مملوءة بالمطهرات وأدوات التعقيم، في إطار خطة البرلمان لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».