شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر تعلن استمرار مبادرة «ضد الغلاء.. المواطن أولا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، اليوم السبت، استمرار مبادرة «ضد الغلاء- المواطن أولا» بالتنسيق مع مجلس مدينة الأقصر ومديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة الدكتور تامر مختار، وكيل أول الوزارة بمحافظة الأقصر، وذلك عن توفير بعض السلع المخفضة بالسوق الحضري، التي ترفع عن كاهل المواطنين الأقصريين البسطاء معاناة غلاء الأسعار.

وأضاف «الشريف» أنه تم تحديد أسعار تنافسية للحوم البلدي ذبح يومي بسعر ٨٥ جنيها للكيلو، والأسماك تبدأ بسعر ١٥ جنيها للكيلو، بالإضافة إلى طرح فراخ طازجة بأسعار مخفضة.

وأشار إلى أنه تم الدفع بكميات كبيرة بمناسبة عيد القيامة، وقرب شهر رمضان، وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من المبادرات التي يدشنها مجلس مدينة الأقصر بالتنسيق الكامل مع المحافظة وتوجيهات من المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والذى يوجه بضرورة رفع المعاناة عن أهالي الأقصر ودعم كل المناطق بالسلع الغذائية والمستلزمات الضرورية بأسعار مخفضة.