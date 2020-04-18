شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس صلاة قداس عيد القيامة المجيد بوادي النطرون دون حضور شعبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يرأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة القداس الإلهي لعيد القيامة المجيد، مساء اليوم السبت، في دير القديس الأنبا بيشوى العامر بوادى النطرون من دون حضور شعبي.
ومن المقرر أن يشارك البابا، الصلاة، الأباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس ورهبان الاديرة كما سيتم نقل الصلاة بالكامل عن طريق البث المباشر للأقباط المقيمين فى البيوت دون حضور شعبى اتساقا مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وعلى صعيد متصل، يترأس البابا ثيودروس الثاني، بابا بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الارثوذكس، صلاة القداس الإلهي في كاتدرائية بشارة العذراء مريم بالمقر البطريركي بالإسكندرية، غداً الاحد.
ويعاون البابا، فى الصلاة، المتروبوليت نيفون مطران بورسعيد، والمتروبوليت ناركيسوس مطران نفكراتوس والوكيل البطريركي في الإسكندرية، والأسقف جرمانوس أسقف تامياثيوس ورئيس دير القديس سابا بالإسكندرية وعدد من كهنة الإسكندرية.
وستقتصر المشاركة في القداس الإلهي على المطارنة والأساقفة والكهنة فقط.
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