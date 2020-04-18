شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية» تعلن استرداد 2 مليون و600 ألف متر مربع و6656 فدانًا من أملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، نجاح الدولة في استرداد 2 مليون و600 ألف متر مربع من أملاك وأراضي الدولة و6656 فدان بعد التعدى عليها من بعض المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية بإقامة مباني وأسوار عليها وكذا بالزراعة عليها مستغلين الظروف التي تمر بها الدولة خلال الفترة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتلقى «شعراوى»، السبت، تقرير من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات خلال ال48 ساعة الماضية فيما يخص تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن التعامل مع مخالفات البناء وإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والتصدي لمحاولات بعض المواطنين استغلال ظروف الدولة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال الوزير إن التقرير أشار إلى أن المحافظات نجحت بالتنسيق والتعاون مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون في إزالة 408 حالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة ليصل إجمالى الإزالات إلى 2182 حالة واسترداد حوالي 134 ألف متر مربع ليصل الإجمالي ٢ مليون 601 ألف متر مربع وإزالة 87 حالة تعدي بالزراعة على أراضى أملاك الدولة ليصل إجمالي الإزالات إلى 348 إزالة ليصل إجمالى الأفدنة المستردة بعد التعدي عليها من المواطنين بالزراعة حوالى 6656 فدان، كما تم إزالة 160 حالة للبناء المخالف والعشوائى على مساحة 18 ألف متر مربع ليصل إجمالى الإزالات التي تم تنفيذها إلى 3527 حالة بإجمالي 150 ألف متر مربع، و668 حالة إزالة لتعديات بالبناء على 33 فدان أرض زراعية ملكية خاصة للمواطنين ليصل إجمالى عدد الإزالات التي تم القيام بها حتى الآن إلى 5361 حالة إزالة على مساحة 1503 فدان وذلك منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء.

وأشاد بالجهود التي قامت بها المحافظات حتى الآن لإزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة والبناء المخالف، مؤكدا أهمية الاستمرار في استنفار كافة الأجهزة المعنية بالمحافظات لرصد جميع المخالفات خلال فترات الحظر وعلي مدار اليوم والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية لها، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.