شكرا لقرائتكم خبر عن ‪توريد 1054 طن قمح لشون وصوامع المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم استلام 1054 طنا و771 كيلوجرام قمح، في اليوم الثالث، لتوريد المحصول من المزارعين بجميع مراكز المحافظة، من خلال الشون والصوامع والهناجر.

وأكد «يوسف» انتظام استلام المحصول، لليوم الثالث على التوالي، من خلال 47 موقعا على مستوى مدن وقرى المحافظة.

يذكر أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بالمحافظة بلغت 249 ألفا و400 فدان بزيادة 31 ألف فدان عن العام الماضي، وبمتوسط إنتاجية عالية تتراوح مابين 22-24 إردب للفدان، وخصص لها 47 موقعا مابين شون وصوامع وهناجر لاستلام المحصول.