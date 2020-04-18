شكرا لقرائتكم خبر عن بالجهود الذاتية.. إقامة بوابات تعقيم في مداخل بعض قرى الدقهلية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت العديد من القرى بمحافظة الدقهلية في وضع بوابات إلكترونية للتعقيم على مداخلها بالجهود الذاتية، كما قام عدد من القرى بتجهيز البوابات لوضعها أمام المساجد حال سمحت وزارة الأوقاف بالصلاة في شهر رمضان.

وقامت جمعية الصداقة الخيرية بقرية «ميت دمسيس»، التابعة لمركز أجا، بوضع بوابتين في مداخل القرية لتعقيم المواطنين وقائدي السيارات قبل الدخول إلى القرية.

وقال فؤاد البهنساوي، أحد أهالي القرية: «الغرض الأساسي من البوابات الإلكترونية هو تعقيم أي شخص يدخل القرية سواء من أهلها أو من خارجها، لمنع انتقال فيروس كورونا للقرية وتم التشديد على أن يكون الدخول من خلال البوابة وهى تعمل بشكل إلكترونى من خلال كاميرا حساسة وبمجرد ظهور الشخص بداخلها تبدأ في ضخ الرزاز المطهر عليه آليا».

وأضاف «البهنساوي»: «تحتوي البوابة على كاميرا، وماتور وخزان للمطهرات ويتم توصيلها بمصدر كهرباء، وتخرج الرزاز بمجرد دخول أي شخص إليها وتم تصنيعها بيد عدد من شباب القرية وبتكاليف بسيطة ونتمنى أن يتم تعميمها على كل القرى وإن شاء الله في حال انكشاف الغمة وانتهاء الفيروس يمكن أن يتم نقل البوابتين إلى أي مكان آخر للاستفادة منهما».

وفي قرية ميت فارس مركز بني عبيد، جهز المستشار طارق عبدالعزيز بوابتين للتعقيم ضد فيروس كورونا واحده لمركز بني عبيد، وأخرى لمركز دكرنس، وذلك بعد أن صممها أحد الحديدين بالقرية.

وتفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، سير العمل داخل عدد من مصانع الخضروات والعصائر والبلاستيك بمركز أجا للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الوقائية للعاملين بها واتخاذ كافة الإجراءات الصحية اللازمة من التعقيم وارتداء الكمامات والقفازات أثناء العمل لمواجهة انتشار الفيروس المستجد، وتبين لجوء المصانع لبوابات التعقيم في مداخلها لتعقيم العمال قبل دخولهم إلى المصنع وكذلك المترددين عليهم.

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بوابات تعقيم في مداخل بعض قري الدقهلية

بوابات تعقيم في مداخل بعض قري الدقهلية

بوابات تعقيم في مداخل بعض قري الدقهلية

بوابات تعقيم في مداخل بعض قري الدقهلية