شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للجامعات: كل جامعة مختصة بتحديد امتحانات طلاب الدراسات العليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المجلس الأعلى للجامعات، منح كل جامعة الحرية فى تحديد مواعيد انعقاد الامتحانات المقررة لطلاب الدراسات العليا، للحصول على تلك الدرجات، وفقاً لما تراه، بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة، على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.

وقرر المجلس الأعلى للجامعات، أنه بالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات، تؤجل الامتحانات التي كان مقررا عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني، لاجتياز مقررات هذا الفصل لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة، ويعهد للجامعات وضع الجداول والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك مع مراعاة منح الطلاب فترة زمنية ملائمة قبل إجراء الاختبارات.

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وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتذليل اية عقبات تواجه هؤلاء الطلاب نتيجة تأخر موعد تخرجهم.

وكان عقد المجلس اليوم السبت الموافق 18/4/2020 جلسته رقم (699) وكان علي رأس الموضوعات التى ناقشها ما يتعلق بالخطط المستقبلية لنظام الدراسة والإمتحانات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020 في إطار تطورات الوضع العالمي لإنتشار فيروس كورونا المستجد.