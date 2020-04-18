شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: ارتفاع عدد إصابات كورونا بأفريقيا والحقيقة أعلى من المسجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعت منظمة الصحة العالمية، أن يرتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في أفريقيا. في الوقت نفسه، وأشار مدير المنظمة تيدروس جيبريسوس إلى أن احتواء الفيروس في هذه المرحلة بأفريقيا ما زال ممكنا.

وقال مدير المنظمة فى كلمة بثتها قناة العربية: "خلال الأسبوع الماضي شاهدنا ارتفاعا بنسبة 51% لعدد الحالات المصابة في قارة أفريقيا، و60% زيادة لعدد الوفيات.. وبالنظر إلى التحديات الراهنة فيما يتعلق بالحصول على معدات إجراء الاختبارات فغالبا الأرقام الحقيقية أعلى من المسجلة".

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وفى السياق ذاته، نشر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية فى قارة أفريقيا، عبر حسابه بموقع تويتر، إحصاءات عن الحالات المصابة بفيروس كورونا، التى بلغت أكثر من 19 ألف حالة، كما سجلت 4416 ألف حالة شفاء و911 حالة وفاة حتى الآن.

وقال المكتب الإقليمى لمنظمة الحصة العالمية في أفريقيا، عبر موقع تويتر: "تم الإبلاغ عن أكثر من 19 ألف حالة من حالات كورونا COVID19 في القارة الأفريقية -مع تسجيل 4،416 حالة شفاء و991 حالة وفاة.