شكرا لقرائتكم خبر عن تكساس تنضم لاحتجاجات ولايات أمريكية ضد "البقاء فى المنزل" وتطالب بفتح أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت ولاية تكساس الأمريكية، إلى الاحتجاجات فى جميع أنحاء البلاد حتى رفع حاكم الولاية قيود البقاء فى المنزل، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

ويرفض المتظاهرون فى تكساس التقارب على خطوات مبنى الكابيتول فى أوستن اليوم السبت، ودعوا لإعادة فتح الدولة والبلاد ، ورفض قيود التباعد الاجتماعى وتبني الموافقة الضمنية للرئيس ترامب.



الحرية ضرورية أما الفزع لا

وقالت الصحيفة، إن هذا التجمع سيكون بمثابة تحد عام للأوامر المفروضة لإبطاء انتشار الفيروس التاجي والأحدث في موجة من الاحتجاجات المماثلة هذا الأسبوع من ميشيجان إلى نورث كارولينا ومن كنتاكي إلى كاليفورنيا.

من خلال التجميع فقط، فإن النشطاء المحافظين ومؤيدي ترامب الذين يتوقع منهم المشاركة في تجمع "لا يمكنك إغلاق أمريكا" في أوستن، ينتهكون أوامر الدولة والمحلية بالبقاء في المنزل، تمامًا مثل المتظاهرين في أوهايو، ميشيغان وفعلت مينيسوتا عندما رفعوا شكاواهم إلى حكامهم هذا الأسبوع.

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وقالت إدارة السلامة العامة بولاية تكساس، التى تؤمن أراضى الكابيتول، في بيان إنها تطلب من الجمهور الامتثال لإرشادات التباعد الاجتماعى الموجودة فى الأوامر التى وقعها الحاكم جريج أبوت وفى التوصيات الصادرة عن مسئولى الصحة الفيدراليين. وجاء فى البيان: "سيتخذ ضباطنا إجراءات إنفاذ مناسبة - كما هو الحال مع أى احتجاج آخر - إذا استدعت الحالة مثل هذا الإجراء".



مظاهرات تطالب بإعادة فتح البلاد

وتم تخفيف الحاجة الملحة للمسيرة إلى حد ما يوم الجمعة من قبل الحاكم أبوت، الذى أعلن أنه سيفعل بالضبط ما طالب به المتظاهرون: إعادة فتح تكساس.

وقال الجمهوري، أبوت، الحاكم إنه بدأ نهجًا "تدريجيًا" لإعادة فتح اقتصاد الدولة، بما فى ذلك رفع بعض القيود فى الأيام القادمة على الإجراءات الطبية غير الفيروسية والتسوق والحدائق العامة.

وشجع الرئيس ترامب يوم الجمعة علانية الاحتجاجات اليمينية مثل الحدث المخطط له فى تكساس، ونشر سلسلة من التغريدات التى أعلن فيها "حرروا ميشيجان!" و"حرروا مينيسوتا!" – وهما ولايتان فرض حكامهما الديمقراطيون قيودًا صارمة على المباعدة الاجتماعية. انتقد ترامب أيضًا ولاية فرجينيا، حيث ضغط الحاكم الديمقراطى والمجلس التشريعى من أجل إجراءات صارمة للسيطرة على الأسلحة.

وقال حاكم الولاية جاي إنسلى من واشنطن، إن التغريدات "تشجع الأعمال غير القانونية والخطيرة" وقد تعرض أنصار ترامب - وغيرهم - لخطر الإصابة بالفيروس.