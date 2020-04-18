شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. أسعار 16 صنف ياميش رمضان بمنافذ الزراعة بتخفيضات 25% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة في قطاع الزراعة المحمية، عن طرح كميات وفيرة من ياميش شهر رمضان بجودة عالية، وتخفيضات كبيرة للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية المصاحبة لجائحة كورونا، وذلك من خلال 30 منفذ ثابت ومتحرك.

وقال المهندس أحمد فتحى مدير التسويق بقطاع الزراعة المحمية بوزارة الزراعة، إن التخفيضات تصل الى 25%، تخفيفاً عن كاهل محدودي الدخل، لافتا إلى مضاعفة كميات المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بمنافذها الثابت والمتحركة بتخفيضات تصل 25%، لرفع العبء عن المواطن.

وينشر ”الخليج 365”، أسعار الياميش وبلح رمضان لـ 16 صنفا بمنافذ الزراعات المحمية بوزارة الزراعة، بتخفيضات تصل لـ25 %.

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