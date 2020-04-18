شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى إخلاء قصر العينى الفرنساوى بسبب اكتشاف إصابات بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تم تداوله من منشور بشأن إخلاء مستشفى قصر العيني الفرنساوي لاكتشاف عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا بين المرضى والعاملين بها، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى نفت تلك الأنباء.

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وأكدت أنها لا صحة لإخلاء مستشفى قصر العيني الفرنساوي لاكتشاف عدد كبير من حالات الاصابة بفيروس كورونا بين المرضى والعاملين بها، مُوضحةً أن المستشفى خالى تماماً من أية حالات مصابة بفيروس كورونا، مُشيرةً إلى أن عملية إخلاء المستشفى من المرضى جاءت نتيجة لاختياره كمستشفى لعزل الحالات المصابة بالفيروس.

وشددت على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وإجراء مسح طبى شامل لجميع المرضى بقصر العينى الفرنساوى قبل نقلهم وقد تم التأكد من سلامتهم.