شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شقيقين بحوزتهما كيلو هيروين قبل ترويجهما بمدينة الصالحية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع العاشر من رمضان، بإشراف اللواء معتز توفيق، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على شقيقين مقيمين بالمحسمة القديمة مركز القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين تزن كيلو هيروين ومبلغ مالي، وتمت إحالتها للنيابة العامة بالصالحية، بإشراف المستشارأحمد خفاجي،، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

البداية كانت عندما وردت معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان، عن قيام " صابر ع م" 22 سنة عاطل ومقيم المحسمة الإسماعيلية، وشقيقه " محمد " 31 سنة، بالاتجار في المواد المخدرة علي نطاق واسع، وخاصة مخدر الهيروين داخل مدينة الصالحية الجديدة، وتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، وتم القبض عليهما بكمين أعد لهما بطريق 36 الحربي مفارق التل الكبير دائى قسم الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وبحوزتهما كيلو من جرام من مخدر الهيروين ومبلغ مالي، وميزان حساس وتم التحفظ عليهما وإحالتهما للنيابة العامة.