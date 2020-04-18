شكرا لقرائتكم خبر عن ساعة شيطان.. زفة عريس للآخرة.. مقتل شاب قبل فرحه بأسبوع بسبب لعب العيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” حلقة جديدة من برنامج "ساعة شيطان"، يستعرض خلالها قصة عريس قتله مجرمون قبل زفافه بأسبوع بسبب خلافات على لعب العيال فى عين شمس.

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ويعرض البرنامج لقاء مع أسرة القتيل، ويؤكد على أنه لا يفلت أحد من العقوبة، لا سيما بعد القبض على المتهمين ودخولهم السجن.

برنامج "ساعة شيطان" من إعداد وتقديم "محمود عبد الراضي"، وتصوير كريم عبد العزيز، ومونتاج "نانيس إيهاب"، رئيس تحرير تنفيذى حسن مجدى، ومن إخراج شادى أبو الحسن.