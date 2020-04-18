شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يبعث برقية تهنئة للبابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد".

وأشاد الرئيس بما يجمع كافة أبناء الشعب المصري مسلميه ومسيحييه من روابط ومشاعر طيبة وصادقة، داعياً الله تعالي في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به العالم أن يحفظ مصر ويرعي شعبها العظيم ويقيه وجميع شعوب العالم من كل مكروه وسوء.

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كما بعث الرئيس ايضاً ببرقية تهنئة لأبناء مصر المسيحيين في الخارج، حيث أعرب سيادته عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد ولمصرنا الحبيبة بمزيد من الخير والنماء.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.