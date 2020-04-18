شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة لحسم مصير امتحانات التيرم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة اجتماعا بعد قليل لمناقشة مصير امتحانات الفصل الدراسى الثانى وذلك برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

ومن المقرر أن تصدر وزارة التعليم العالى بيان بتفاصيل الاجتماع فور الانتهاء منه ويتضمن القرارات التي سيتم اتخاذها فيما يخص امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الجامعات الخاصة.

وكان عقد المجلس الأعلى للجامعات اليوم السبت جلسته رقم (699) التي ناقشها ما يتعلق بالخطط المستقبلية لنظام الدراسة والإمتحانات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020 في إطار تطورات الوضع العالمي لإنتشار فيروس كورونا المستجد.

بالنسبة لطلاب فرق النقل بجميع الكليات:

- يلغى إجراء الإمتحانات التحريرية والشفوية ويستبدل بتلك الإمتحانات أحد البديلين الآتيين:

(أ)- إعداد الطلاب لرسائل بحثية مقبولة (مقالة بحثية – مشروع بحثي – بحث مرجعي) في المقررات التي كانت تدرس في هذا الفصل ويكون لكل جامعة وضع المعايير والضوابط والشروط والقواعد اللازمة لتقييم وإجازة تلك الرسائل وفقا لطبيعة الدراسة المقررة لكل كلية أو برنامج دراسي على حدا.

(ب)- عقد إختبارات إلكترونية للمقررات التي كانت تدرس فى هذا الفصل بالنسبة للكليات أو البرامج الدراسية الملتحق بها أعداد محدودة من الطلاب ويتوافر لديها البنية التحتية والإمكانيات التكنولوجية.

وفى أى من البديلين المتقدمين لا ترصد درجات للطلاب (وإنما يعد الطالب ناجحا أو راسبا فقط).

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-بالنسبة للكليات التي تستوجب لوائحها الداخلية تدريبات عملية أو إكلينيكيه وإجراء امتحانات عملية

تستكمل الفترات التي كانت مقررة للتدريبات العملية / أو الإكلينيكية في الفصل الدراسي الثاني بعد إنتهاء فترة تعليق الدراسة أو في بداية العام الجامعي الجديد مع وجوب إجتياز الطلاب للإمتحانات العملية المنصوص عليها في اللوائح الداخلية للكليات بعد إستكمالهم لتلك التدريبات ويعد الطالب ناجح أو راسب فقط.

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-بالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات

تؤجل الإمتحانات التي كان مقرر عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لإجتياز مقررات هذا الفصل لحين إنتهاء فترة تعليق الدراسة، ويعهد للجامعات وضع الجداول والضوابط مع مراعاة منح الطلاب فترة زمنية ملائمة قبل إجراء الإختبارات.

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-بالنسبة لطلاب الدراسات العليا

يترك لكل جامعة تحديد موعد إنعقاد الإمتحانات المقررة للحصول على تلك الدرجات وفقاً لما تراه بعد إنتهاء فترة تعليق الدراسة على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.

تشكل لجنة من المجلس الأعلى للجامعات تتولى متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات المتقدم ذكرها وتلقى اية إستفسارات من الجامعات تتعلق بتطبيقها وفحص اية حالات خاصة يسفر عنها تطبيق تلك القرارات.