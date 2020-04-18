شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين هالة زايد وزيرة الصحة عضوا فى صندوق إفريقيا لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرحت السفيرة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي، بأنه تم تشكيل مجلس الصندوق الإفريقي لمواجهة فيروس كورونا، من 12 عضوا من ببنهم الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان المصرية رئيس مكتب المجلس الانتقالي لوزراء الصحة الأفارقة .



وأكدت السفيرة - اليوم السبت - اعتزام أحدي شركات اتصالات شبكة الهاتف المحمول "MTN" بجنوب إفريقيا التي لها عدة فروع عاملة ومنتشرة في عدد من الدول الإفريقية بفرض تبرع إجباري قيمته دولار واحد على كل عملائها من المشتركين في خدماتها كمساهمة منها في تمويل الصندوق .



وكشفت نجم من ناحية أخرى عن تأجيل الجتماع الوزاري للاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي الذي كان مقرر عقده يومي ٤ و٥ مايو المقبل بعاصمة رواندا كيجالي، إلى أجل غير مسمي بسبب فيروس كورونا المستجد.