شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة سائح أمريكى بعد شفائه من كورونا بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سادت حالة من الفرحة لسائح أمريكى بعد تماثله الشفاء من فيروس كورونا فى مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بمحافظة الإسماعيلية، والذى تحولت التحاليل المعملية الخاصة به من إيجابية إلى سلبية، وذلك من خلال فيديو متداول عبر موقع فيس بوك.

ووجه السائح الأمريكى الشكر إلى العاملين فى مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية، وسط حالة من الفرحة والبهجة.

فيما وجه المغردون الشكر والعرفان إلى الطواقم الطبية بالمستشفى لمجهودهم الكبير فى مواجهة فيروس كورونا وعلاج المرضى وتعريض حياتهم للخطر، حيث قال وجدى مناف:" بنا يحفظكم بحفظه ويبارك فيكم وجزاكم الله خيرا وربنا يجعله فى ميزان حسناتكم وكل سنه وانتم طيبين بقدوم شهر رمضان"، وكتب آخر:" شكرا لكم يا أبطال وربنا معاكم.. عقبال كل مرضى العالم".









يشار إلى أن مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بمحافظة الإسماعيلية، سجل رقمًا جديدًا فى حالات التعافى من فيروس كورونا المستجد، والخروج التام، بعد أن خروج 5 حالات جدد، بعد تماثلهم للشفاء وتحولت نتيجة التحاليل المعملية الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصل أعداد حالات الشفاء والتعافى التام إلى 73 حالة حتى الآن من الحجر الصحى بالإسماعيلية.

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وقال الدكتور محمد خالد، نائب مدير مستشفي أبو خليفة للحجر الصحى، إن من ضمن حالات الخروج الأخيرة، مواطن إيطالى الجنسية، واحتفل مع الطاقم الطبى والعاملين بخروجه، ووجه رساله شكر لجميع العاملين بالمستشفى، وإلى السلطات المصرية ووزارة الصحة على الاهتمام والرعاية التى تلقاها داخل الحجر الصحى بالإسماعيلية، والتقط صور سيلفى مع الطاقم الطبى، معربًا عن سعادته باتمام شفائه على خير.

أضاف، نائب مدير مستشفي أبو خليفة للحجر الصحى، أن من أصعب الحالات المتواجدة بالحجر الصحى، التى واجهت الفريق الطبى حتى الآن، هى حالة مصابة بكورونا تعانى من جلطة شريان رئوى، وحالة أخرى جلطة قلب، وحالة جلطة بالمخ، ومازالوا تحت العلاج وفي تحسن بفضل الله، مشيرًا إلي أن المريض المصاب بجلطة شريان رئوي أمريكى يبلغ من العمر 49 عاما.

واحتفل الفريق الطبى والعاملين بمستشفى أبو خليفة بحالات الخروج الجديدة وارتفاع أعداد المتعافين إلى 73حالة حتى الآن، وهو معدل جيد، بالنسبة لعدد الحالات التى استقبلها المستشفى، حيث يستقبل المستشفى حالات عديدة من عدد كبير من المحافظات.