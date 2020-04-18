142 حالة وفاة و1140 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى هولندا خلال 24 ساعة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الهولندية السبت تسجيل 142 حالة وفاة و1140 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 31589 حالة، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية قبل قليل.

وعلى صعيد أخر، أعلن كل من حزب اليسار الأخضر، وحزب العمال والحزب الإشتراكى فى هولندا، رفضهم لأى زيادة فى تكاليف إيجار المنازل، حيث أكدت الأحزاب فى بيان نشرته وسائل الإعلام المحلية، على أن أى زيادة فى تكاليف دفع الإيجار، والمسموح بها قانونياً اعتباراً من 1 مايو يجب ألا تستمر، وذلك لأن العديد من مستأجرى المنازل يعانون من مشاكل مالية بسبب فيروس كورونا المستجد.

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وحتى اللحظة، لم يتم إبرام اتفاقيات بشأن رفع تكاليف الإيجار، ولذلك يدعو مجلس الوزراء المستأجرين إلى استخدام تدابير دعم الدخل حتى يتمكنوا من الاستمرار فى دفع الإيجار.

وقد يزيد إيجار المساكن الاجتماعية المستأجرة من 5.1 إلى 6.6 % كحد أقصى اعتبارًا من 1 مايو المقبل، وذلك اعتمادًا على دخل المستأجر، أما فى القطاع الخاص فلا يوجد حد معين.