بالأرقام.. الداخلية تواصل إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية- (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهرالنيل.

قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات، وقد أسفرت عن تأمين تنفيذ العديد من قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضي زراعية وأراضي أملاك الدولة، بمديرية أمن أسيوط، وفي القاهرة تم تأمين تنفيذ العديد من قرارات إزالة العقارات المخالف، وتأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومجرى نهر النيل، بمديرية أمن أسوان.

وفي مديرية أمن بنى سويف، تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وتأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بمديرية أمن الإسماعيلية، و في البحيرة، تم تأمين تنفيذ عدد (188) قرار إزالة تعديات متنوعة على أراضى زراعية وأراضى أملاك الدولة، وتأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالدقهلية، وتأمين تنفيذ عدد (20) قرار إزالة تعديات متنوعة على أراضى زراعية وأراضى أملاك الدولة ونهر النيل في الغربية.

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كما شهدت مديرية أمن الفيوم، تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضى أملاك الدولة، وتأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بداة مركز شرطة (كفرشكر) بالقليوبية، وتأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضى أملاك الدولة بمدينة السادات، بالمنوفية، وفي المنيا، تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وتأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بدائرتي قسمى شرطة (محرم بك، الدخيلة ) بالإسكندرية.

وفي مديرية أمن الوادي الجديد، تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضي أملاك الدولة، وفي دمياط، تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضي أملاك الدولة، وتأمين تنفيذ عدد (48) قرار إزالة تعديات متنوعة على أراضي زراعية، بمديرية أمن سوهاج،

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.