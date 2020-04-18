ضبط المتهم بسرقة سيارة مدير شركة مقاولات بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة؛القبض على عاطل لاتهامه بسرقة سيارة بدائرة قسم شرطة البساتين.

تبلغ للعميد حازم النجار، مأمور قسم شرطة البساتين، من مدير شركة للمقاولات بأنه عقب قيامه بترك السيارة قيادته بدائرة القسم ولدى عودته إكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة حقيبة يد بداخلها 18 ألف جنيه، بعض الأوراق الخاصة من داخلها.

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وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم العميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الجنوب، للقبض على المتهم.

وبإجراء التحريات تحت إشراف العقيد وائل الشموتي، مفتش المباحث، وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن مرتكب الواقعة عاطل له معلومات جنائية مسجلة، عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد أحمد مصلح، معاون المباحث، من ضبطه حال إستقلاله السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبحوزته فرد خرطوش، كمية من مسحوق الهيروين المخدر "وزنت 15 جرام" وبمواجهته أمام العقيد محمد الزيني، نائب المأمور، إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب كسر الزجاج، وأقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد التعاطى، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى (14.700 جنيه) من متحصلات الواقعة، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على شراء المواد المخدرة، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمه بالسرقة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء عاطف خضر، مدير قطاع الجنوب، والنقيب محمد حسن، رئيس التحقيقات، إلى النيابة العامة.