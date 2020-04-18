بتكلفة 21 مليار جنيه.. ننشر تفاصيل المشروع القومي لزيادة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلةً في جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن مشاورات تجري على قدم وساق لتنفيذ مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية عملاقة؛ بهدف زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وذلك في ٧ محافظات؛ هي: الجيزة وبني سويف وقنا والقليوبية والغربية والإسماعيلية والبحيرة؛ الأمر الذي سيعمل على توفير كميات كبيرة من السلع تكفي احتياجات المواطنين طوال العام.

وقال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان رسمي اليوم السبت: "إن التكلفة الاستثمارية لإنشاء هذه المخازن العملاقة قد تصل إلى ٢١ مليار جنيه"، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجّه بالاستمرار في تأمين وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية على مدار العام، وهو ما تقوم به الوزارة حاليًّا لتوفير كل السلع للمواطنين بشكل مستمر، وأن إنشاء مثل هذه المخازن الاستراتيجية سيعزز من زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات لمدة تصل إلى ٨ أو ٩ أشهر في الوقت الذي يكفي فيه المخزون حاليًّا من السلع الأساسية كاللحوم والدواجن والأقماح احتياجات المواطنين لمدة تتراوح من ٤ إلى ٦ أشهر.

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ومن جانبه، أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بدء اتصالات مع المحافظين لطرح الأراضي المخصصة لإنشاء المخازن العملاقة على كبار المستثمرين والشركات المتخصصة في هذا المجال، وأنه جار توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "أجيليتي"؛ حيث تعد هذه الشركة سادس أكبر شركة على مستوى العالم متخصصة في إنشاء وتشغيل وإدارة اللوجستيات وإنشاء مثل هذه المخازن العملاقة، وستقوم بتنفيذ مخزنين أحدهما في منطقة ٦ أكتوبر بمحافظة الجيزة على مساحة ٥٠ فدانًا، والأخرى بمحافظة القليوبية على مساحة ٥٠ فدانًا أيضًا كمرحلة أولى، على أن يتم تنفيذ باقي المخازن في المحافظات الأخرى تباعًا خلال الفترة المقبلة بالشراكة مع القطاع الخاص وكبار المستثمرين.

وأضاف عشماوي أن "المخازن المقرر إنشاؤها ستعمل وفقًا لأحدث التكنولوجيات من خلال غرف تحكم؛ لمعرفة أرصدة السلع الأساسية طوال الوقت، وكذلك الكميات التي سيتم تخزينها من هذه المنتجات، حيث قد تتجاوز ٢١ سلعة أساسية من التي يتم توفيرها شهريًّا ضمن المقررات التموينية وتوزيعها على أكثر من ٧٠٪؜ من المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم وغيرها من السلع الأخرى التي ستطرح فى الأسواق، وأيضًا قد تكون هناك أماكن لمنتجات الخضراوات والفاكهة ضمن هذه المخازن؛ مما سيعمل على زيادة المنتجات المطروحة، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على انخفاض الأسعار، لافتًا إلى أن هذا المشروع القومي سيتم تنفيذه على الأراضي المملوكة للدولة وطرحها بنظام حق الانتفاع على كبار المستثمرين، وأن نحو ٤٠٪؜ من السلع التي سيتم تخزينها ستكون لصالح وزارة التموين، كما أن الوزارة ستحدد أنواع السلع التي سيتم تخزينها وفقًا لقرب أماكن زراعة أو استيراد أو إنتاج هذه السلع؛ لتوفير تكاليف النقل، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المنتجات المستوردة؛ حيث سيتم تخزينها فى الأماكن القريبة من المواني.

جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، قد نجحت على مدار العامين الماضين فى طرح العديد من المناطق الوجستية والتجارية بالمحافطات المختلفة، حيث إنه جار إنشاء ١٨ مشروعًا لوجستيًّا وتجاريًّا فى ١١ محافظة حتى الآن، بمساحات تقدر بـ٣٦٨ فدانًا، بإجمالي استثمارات تقدر بـ٤٩ مليار جنيه، وتوفر هذه المناطق أكثر من ٤٠٠ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع طرح فرص استثمارية جديدة، وأنه قبل عامين كان لا يوجد مثيل لهذه المشروعات التجارية واللوجستية.