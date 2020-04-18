مطهرات وأدوات تعقيم.. هدية "إسكان البرلمان" لـ"العلمين الجديدة" لمواجهة "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أهدت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، مدينة العلمين الجديدة عدد ٥ كرتونات مملوءة بالمطهرات وأدوات التعقيم، في إطار خطة البرلمان لمواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال زيارة لجنة الإسكان بالبرلمان، اليوم السبت، إلى مواقع العمل والإنشاء في مدينة العلمين الجديدة.

وقال رئيس اللجنة إن هذه هدية بسيطة من اللجنة؛ من أجل المساهمة ولو بشكل صغير للحفاظ على حياة العاملين في المشروعات في المدينة، لافتًا إلى أن اللجنة تقوم بعدد من الجولات، بدأتها بالعاصمة الإدارية؛ من أجل الوقوف على أوضاع العمال وحالتهم الصحية ومستوى الخدمات المقدم لهم في ظل الظروف الحالية.

ومن جانبه، عبَّر رئيس مدينة العلمين الجديدة المهندس أسامة عبد الغني، عن سعادته بزيارة اللجنة البرلمانية وهديتها، لافتًا إلى أن الزيارة تعد استكمالاً لدعم المسؤولين في مؤسسات الدولة تجاه العاملين، مشيرًا إلى زيارة وزراء الإسكان والقوي العاملة والهجرة لمواقع العمل والاستماع إلى العمال والاطمئنان على سير العمل.