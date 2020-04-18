"نقل النواب" تؤيد تعليق المواصلات في شم النسيم.. وتطالب المحافظين بمواجهة المخالفين بقوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
أعلن النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تأييده التام تعليق جميع أنواع وسائل النقل خلال شم النسيم لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.
وأشاد زين الدين، في بيان له اليوم السبت، بجميع الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ للحد من التداعيات السلبية لفيروس كورونا خلال يوم شم النسيم، ومنها تطبيق إجراءات الحظر التي تتم يومَي الجمعة والسبت عليه؛ من حيث الغلق التام لكل المحلات التجارية والمولات، مع وقف حركة التنقل بين المحافظات وأوتوبيسات الرحلات والمترو والمواصلات العامة والحركة النهرية والغلق الكامل لكل المتنزهات والشواطئ.
وطالب وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب جميع المحافظين بضرورة اتخاذ جميع التدابير لتنفيذ هذه التكليفات المهمة وتطبيقها على أرض الواقع ومواجهة المخالفين بكل قوة وحسم وتطبيق القانون على الجميع دون أي استثناءات؛ خصوصًا خلال هذه الأيام الحاسمة فى مواجهة الدولة بجميع أجهزتها مع فيروس كورونا المستجد.
وناشد زين الدين جميع المصريين الالتزام بتعليمات الدولة ومساندة الأجهزة الحكومية؛ للحد من التداعيات السلبية لفيروس كورونا، خصوصًا أن الدولة بداية من مؤسسة الرئاسة ومرورًا بجميع الأجهزة التنفيذية قامت بدورها على أكمل وجه، والكرة الآن فى ملعب الشعب الذي يجب أن يكون على مستوى المسؤولية من خلال الالتزام منا جميعًا بالعزل المنزلي وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.
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