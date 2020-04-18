شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة المجيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أرسل الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن «أشاد السيد الرئيس بما يجمع كافة أبناء الشعب المصري مسلميه ومسيحييه من روابط ومشاعر طيبة وصادقة، داعياً الله تعالي في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به العالم أن يحفظ مصر ويرعي شعبها العظيم ويقيه وجميع شعوب العالم من كل مكروه وسوء».
كما بعث السيد الرئيس أيضاً ببرقية تهنئة لأبناء مصر المسيحيين في الخارج، حيث أعرب سيادته عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد ولمصرنا الحبيبة بمزيد من الخير والنماء.
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