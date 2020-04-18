شكرا لقرائتكم خبر عن والد الشهيد محمد الحوفي ينعي نجله عبر «فيس بوك» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى فوزى الحوفى، والد الشهيد المقدم محمد الحوفى، نجله عبر صفحته الشخصية على موقع «فيس بوك»، قائلاً إن نجله كان يتمنى الشهادة فنالها.

وجاء نص المنشور الذى كتبه وأرفق به صورة نجله: «وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ .. ابنى حبيبى البطل ابنكم وأخوكم كان يتمنى الشهادة في سبيل الله والوطن وأهله فرزقه الله إياها جزاءًا منه وفضلا له، وإن القلب ليحزن والعين لتدمع لفراقه فله الأجر من الله ولأهله ونحتسبه عند الله شهيدًا.. وإن الله مع الصابرين، وقوّى الله عز وجل إيماننا وإنا لله وإنا إليه راجعون.. وأشكر مصر قيادة بمختلف مؤسساتها وشعبها وذوينا في الداخل والخارج على شد أزرنا والثناء عليه، والحمد لله على كل حال...».

وكان قد تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص التعازى لأسرة الشهيد المقدم محمد الحوفي، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه للحفاظ على أمن الوطن من الإرهاب في منطقة الأميرية بالقاهرة.