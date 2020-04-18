شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة أسيوط يوجه بسرعة إنهاء رفع كفاءة مستشفى الطلبة لتخصيصها كمستشفى عزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، بسرعة إنهاء أعمال رفع كفاءة البنية التحتية لمستشفى الطلبة والجاري تنفيذها من أجل تطوير مبنى المستشفى، وتحديث إمكانياتها، وذلك من أجل تخصيصها كمستشفى عزل إضافي بجانب مستشفى الراجحي الجامعي التي تم تجهيزها كمستشفى عزل لمصابي فيروس كورونا المستجد من أبناء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمبنى المستشفى، وذلك بحضور الدكتور حسن عبداللطيف، نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور عصام عزت، نائب مدير المستشفى الجامعة لشؤون الاستقبال العام، والدكتور مصطفى أبوالعلا، نائب مدير مستشفى الطلبة.

وكشف الدكتور طارق الجمال إلى أنه يجري الإعداد لتسخير إمكانيات مستشفى الطلبة ضمن الخطة الاحترازية للجامعة في مواجهة «كوفيد 19» حيث من المقرر تخصيصها كمستشفى عزل للحالات المشتبه في إصابتها لحين الانتهاء من الفحوصات والمسوحات الطبية الكاشفة عن الفيروس أو كذلك لمقرات لعزل الطلاب المصابين بالفيروس المستجد.

وأوضح محافظ أسيوط أن المستشفى تضم 4 طوابق، وتبلغ عدد الغرف في كل طابق نحو 12 غرفة، وتضم أحدث التجهيزات والمعدات الطبية إلى جانب وحدة متخصصة للغسيل الكلوي لمرضى الفشل الكلوي من أعضاء هيئة التدريس وكذلك أبناء الجامعة من الطلاب.

رئيس جامعة أسيوط يتفقد مستشفى الطلبة

رئيس جامعة أسيوط يتفقد مستشفى الطلبة

رئيس جامعة أسيوط يتفقد مستشفى الطلبة

رئيس جامعة أسيوط يتفقد مستشفى الطلبة

رئيس جامعة أسيوط يتفقد مستشفى الطلبة