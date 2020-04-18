شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء» تخاطب رئيسي الوزراء والنواب لحل أزمة دفعة تكليف 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خاطبت نقابة الأطباء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، للمطالبة بحل أزمة شباب الأطباء دفعة تكليف مارس ٢٠٢٠، والذين يتضررون من حركة التكليف الجديدة، المتضمنة العديد من السلبيات التي تضر بهم ولا تساهم في تحسين المنظومة الصحية.

وجاء بنص الخطاب: «تتمنى نقابة الأطباء التوفيق لسيادتكم وللحكومة في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتغلب على التحديات الصحية التي تواجه الوطن في مكافحة انتشار فيروس كورونا، ونحيطكم علما بأنه في الظروف الحالية التي يواجه فيها الأطباء بجدية تفشى فيروس کورونا دفاعا عن الوطن، فإنه من المهم التأكيد على مختلف الجهات صانعة القرار بضرورة التكاتف والتعاون ونبذ أي أسباب تؤدي للتوتر بين صفوف شباب الأطباء الذين يحتاجهم الوطن بشدة في معركته لمكافحة الأمراض وعلى رأسها فيروس كورونا».

ويضيف الخطاب: «نحيطكم علما بوجود شكوى من شباب الأطباء دفعة تكليف مارس ۲۰۲۰، يتضررون فيها من قيام مسئولي إدارة التكليف بوزارة الصحة بالإعلان عن حركة التكليف الجديدة متضمنة العديد من السلبيات التي تضر بالأطباء الجدد، ولا تساهم في تحسين المنظومة الصحية، وشرح ممثلو الدفعة تفاصيل الأمر لمسؤولي إدارة التكليف بالوزارة إلا أنه لم يتم الاستجابة لهم، مما اضطر معه معظم الأطباء لعدم التسجيل بحركة التكليف الجديدة، وهذا الأمر إن استمر فسوف يفقدنا قوة ضاربة هامة حيث أن مواجهة الجائحة الحالية تتطلب ضم أعدادا إضافية من شباب الأطباء المتحمسين للمشاركة في جهود مكافحة الوباء.

واختتم: «نرجو من سيادتكم دعوة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، للنظر بعين الاعتبار لشكاوى الأطباء، وعقد لقاء عاجل بين مسئولي الوزارة وممثلي أطباء التكليف مع ممثلين للنقابة، وذلك للتوافق على حلول عاجلة تضمن التوفيق بين حاجات العمل ومتطلبات التدريب وبين حقوق الأطباء، وندعو الله أن يزيح هذه الغمة عن بلادنا في القريب العاجل».