شكرا لقرائتكم خبر عن حوّل شقته إلى مقهى.. «التنمية المحلية» تعلن تشميع شقة في وسط البلد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تلقت وزارة التنمية المحلية، السبت، شكوى بوجود تجمعات لعدد من الشباب تتردد على مدار اليوم على شقة بأحد العقارات بشارع منصور بمنطقة وسط البلد التابعة لحى عابدين، وذلك في إطار متابعة الوزارة للإجراءات الاحترازية والوقائية والقرارات التي اتخذتها الحكومة تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
ووجه الوزير، على الفور بالتواصل مع رئيس الحى والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وتبين أن مالك الشقة قام بالتحايل على القانون وخالف قرارات الدولة بإغلاق الكافيهات والمقاهي ومنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.
كما تبين أن الشقة بالطابق الثالث وحولها مالكها إلى كافية لاستقبال الشباب لتدخين الشيشة والتجمع بها بعد أن تم إغلاق كافة المقاهي والكافيهات في منطقة وسط البلد، وتم إلقاء القبض على شابين مسئولين عن إدارة الكافية ومصادرة «الشيشة» الموجودة بالشقة وتم عمل محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات، كما تم تشميع وغلق الشقة، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
وأكد شعراوي أهمية الاستمرار في تنفيذ قرارات الحكومة بمنع التجمعات وإغلاق المقاهي والكافيهات للحد من انتشار عدوي فيروس كورونا بين المواطنين والحفاظ على سلامتهم وآمنهم.
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